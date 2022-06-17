Engelli girişimci engelsiz kafe açtı

Engelli vatandaşlar, İŞKUR'un destekleriyle hayallerindeki iş yerlerini kurmaya devam ediyor. Son olarak Nazilli'de engelli girişimci Serkan Akgül, İŞKUR'un engellilere yönelik destek programı ile kendi işini kurdu. Altıntaş Mahallesi'nde engellilere yönelik kafeyi hizmete açan Akgül, İŞKUR'dan aldığı 46 bin 750 liralık hibe desteğiyle işyeri sahibi oldu. Devletin engellilerin yanında olduğunu dilea getiren Akgül, "Bize bu imkanı sunan devletimizden Allah razı olsun. Kafemizde sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra aperatif satışımız da olacak. Burada aile gibiyiz. Tüm engelli kardeşlerimizi kafemize davet ediyorum" şeklinde konuştu.





Engelli girişimciyi mutlu gününde yalnız bırakmayan İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "Devletimizin böyle güzel hizmetlerini sunarken, o kurumun da müdürü olarak bu beni ayrıca gururlandırıyor. Türkiye'ye örnek olan bir manavımız var. 200'e yakın engelli ve eski hükümlü kardeşimizin iş yeri açmaları için vesile olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kardeşlerimizin hayata kazandırılmaları çok önemli" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE