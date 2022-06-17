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Haberler Aydın Kaza yapıp kaçtı ortalık savaş alanına döndü

Kaza yapıp kaçtı ortalık savaş alanına döndü

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet kaldırıma çarptı. Kaza sonrası yaklaşık 50 kasa şeftali yola döküldü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü olay yerinden kaçtı.

İHA

17.06.2022, 09:07

Kaza yapıp kaçtı ortalık savaş alanına döndü

Olay, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Denizli istikametinde seyir halinde olan bir kamyonetin sürücüsü, Köşk Kavşağı'na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yolun sağına doğru savrularak kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonetin kasasında yüklü olan yaklaşık 50 kasa şeftali yola savruldu. Yaşanan kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Olay yerine gelen Köşk Belediyesi ekipleri yola savrulan şeftalileri ve kasalarını yoldan kaldırarak temizledi. Yolun trafiğe kapatılması sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu. Kısa sürede temizlenen yol yeniden trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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