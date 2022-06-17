Tarihi cami koyunlara kaldı

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Dereli mahallesinde Osmanlı döneminde yaptırılan caminin hali görenlerin içini acıtıyor. 150 yıldır ayakta duran tarihi caminin hayvan ahırı olarak kullanılması herkesi şoke etti.





İÇLER ACISI HALDE

Mahalleye 15 yıl önce yeni bir cami yaptırılmasının ardından mahalle sakinleri tarafından yıllardır kullanılmayan camide geçmişte birçok hafız yetiştirilirken şimdilerde ise içerisinde koyunlar kalıyor. Tarihi dokusu yok edilen caminin koyunların beslendiği bir ahır olarak kullanılmasına vatandaşlar da tepki gösterdi. Dereli mahallesinde ikamet eden eski İl Genel Meclisi Üyesi Gültekin Akbay, "150 yıllık tarihi bir cami, içerisinde 150 yıl boyunca kesintisiz ibadet yapılmış. Bulunduğu bölgede yıllarca ilim, irfan yuvası olarak hizmet vermiş. Bundan 15-20 yıl önce terk edilmiş olsa da, köyün asıl camisi olarak gururla bugüne kadar ayakta kalmayı başarabilmiş, ancak içler acısı bir durumda. Camimiz artık hayvan ahırı olarak kullanılıyor, hayvan pisliği içerisinde kalmış ve sahipsiz. Sorumluları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE