Direksiyon basında bayılınca kaza yaptı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörün direksiyonu başında fenalaşan 19 yaşındaki Barış Toker, devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Toker, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Sevilen esnafı Barış Toker, traktörü ile seyir halindeyken fenalaştı. Direksiyon başında baygınlık geçiren gencin kullandığı traktör kontrolden çıktı. Traktör, yol kenarında park halindeki otomobilin üstünden geçerek devrildi. Toker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Toker'in ölümü ilçeyi yasa boğdu.



■ KAZIM YÖRÜKCE