Aydın ve Afyon'da etkili olan sel ortalığı savaş alanına çevirdi. Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağışta sele kapılan bir otomobilden sadece metal yığını kaldı. Kızılcaköy, Bitler ve Başçayır mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Kızılcaköy Mahallesi yolu üzerinde park halindeki bir otomobil sel sularına kapılarak yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Afyonkarahisar'da ise 3 bin yıllık Frig uygarlığı eserlerinin yer aldığı İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü sel vurdu.



9 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bölgede bir ev yıkılırken, tarlada mahsur kalan 9 kişiyi AFAD ve İl Özel İdare ekipleri kurtardı.Sağanak yağışın kısa sürede sele neden olduğu bölgede tarihi mağaralarından birinin hemen yanı başındaki ev de çökme sonucu yıkıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık ekibi ile birlikte jandarma ekipleri sevk edilirken, afet bölgesinde çalışma başlattı.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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