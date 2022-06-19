Camiyi ağıla çeviren kişiye soruşturma açıldı

Yeni Asır'ın 'tarihi cami koyunlara kaldı' başlıklı haberinin ardından harekete geçen Çine İlçe Müftülüğü, camiye koyunlarını sokan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aydın Çine'ye bağlı 90 nüfuslu Dereli mahallesinde, 15 yıl önce yeni bir cami yaptırılmasının ardından köyde 150 yıldır ayakta duran cami atıl duruma düştü. Geçmişte irfan yuvası olan, hafızların yetiştiği Osmanlı'dan kalma camide, ibadete kapatıldıktan sonra, köydeki bir çoban koyunlarını beslemeye başladı. Yeni Asır, kültürel ve dini mirasın içler acısı halini 'Tarihi cami koyunlara kaldı' haberiyle önceki gün okurlarına duyurdu.





CAMİ TEMİZLENDİ

Haberin ardından Kaymakam Turan Erdoğan'ın talimatıyla İlçe Müftülüğü inceleme başlattı. 1993'te ibadet vasfını kaybettiği için kayıttan düşürülen Dereli Yukarı Mahalle Camisi'ne koyun ve kuzu konulduğu, konunun müftülüğe ulaşmasının ardından caminin temizliğinin yapılarak teslim alındığı ifade edildi. Camiye koyunlarını getiren kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu dile getirildi.



■ KAZIM YÖRÜKÇE (ÖZEL)

Tarihi cami koyunlara kaldı