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Haberler Aydın Silahlı kavga sonrası polis, boş kovan ve kırık bir gözlükten iz sürüyor

Silahlı kavga sonrası polis, boş kovan ve kırık bir gözlükten iz sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan tarışmada silah ateşlendi. Silah sesleri üzerine mahallelinin haber verdiği ekipler olay yerine geldi. Kaçan şüphelinin bulunması için alandaki boş kovanlar ve kırık gözlük incelemeye alındı.

İHA

19.06.2022, 19:48

Silahlı kavga sonrası polis, boş kovan ve kırık bir gözlükten iz sürüyor

Aydın Efeler ilçe merkezinde akşam saatlerinde silahlı kavga meydana geldi. Olaydan sonra silahıyla birlikte firar eden şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



Olay akşam saatlerinde Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi ile 1610 sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup cadde üzerinde tartışıp kavga etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanındaki silahla ateş açtı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan şahıslar durumu polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yapıp kavgadan sonra bölgeden 09 FB 2.. plakalı araç ile kaçtığı belirtilen şahsı aradığı öğrenildi.



Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 adet boş kovan ile bir kırık gözlük ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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