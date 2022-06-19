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Haberler Aydın Takla atan otomobilden çıktı, YKS’ye yetiştirildi

Takla atan otomobilden çıktı, YKS’ye yetiştirildi

19.6.2022

Takla atan otomobilden çıktı, YKS’ye yetiştirildi

Aydın'da YKS'ye girecek oğullarını sınava yetiştirmeye çalışan ailenin otomobiline arkadan bir aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Savrandere mahallesinde yaşandı. Çine'de esnaf olan Aşkın, eşi Öznur ve oğulları Mehmet Cumhur Altıntaş, 09 C 1222 plakalı otomobilleriyle Efeler yönünde seyir halindeyken, Nevzat Sayan idaresindeki 09 AGS 673 plakalı araç arkadan çarptı.

Kazada iki otomobil de kontrolden çıkarak takla attı. Araçlarından çıkarılan yarılılar Nevzat Sayan, Öznur Altıntaş ve Aşkın Altıntaş hastaneye sevk edildi. Şans eseri yara almayan Mehmet Cumhur Altıntaş, başka bir araçla YKS'ye gireceği okula yetiştirildi.

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