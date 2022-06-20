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Haberler Aydın At arabalı hırsızlar kamerada! Rahatlıkları 'pes' dedirtti

At arabalı hırsızlar kamerada! Rahatlıkları 'pes' dedirtti

Aydın Efeler'de güvenlik kamerasına yansıyan ilginç hırsızlıkta, at arabası ile bir iş yerinin önüne yaklaşan iki kişinin kapı önünde duran demir çöp kovasını çuvala atıp götürdüğü görülüyor. Hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.

İHA

20.06.2022, 18:37

Aydın'ın Efeler ilçesinde at arabası ile bir iş yerinin önüne gelen 2 kişi, kapı önünde bulunan demir çöp kovasını çaldı.

Olay anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken, hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

At arabalı hırsızlar kamerada! Rahatlıkları ’pes’ dedirtti

Olay, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde at arabası ile bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheli, kapı önünde bulunan demir çöp kovasını çaldı.

At arabalı hırsızlar kamerada! Rahatlıkları ’pes’ dedirtti

Sabah iş yerini açmak için dükkanına gelen iş yeri sahibi ise kapı önündeki çöp kovasının olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen firma sahibi gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu.

At arabalı hırsızlar kamerada! Rahatlıkları ’pes’ dedirtti

Sabah saatlerinde at arabasıyla gelen ve yüzlerini gizleyen 2 kişi, iş yerinin önünde duran demir çöp tenekesini bir beze sarıp çaldı.

At arabalı hırsızlar kamerada! Rahatlıkları ’pes’ dedirtti

Yaşanan olay anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.

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