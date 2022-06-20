Haberler Aydın At arabalı hırsızlar kamerada! Rahatlıkları 'pes' dedirtti

At arabalı hırsızlar kamerada! Rahatlıkları 'pes' dedirtti

Aydın Efeler'de güvenlik kamerasına yansıyan ilginç hırsızlıkta, at arabası ile bir iş yerinin önüne yaklaşan iki kişinin kapı önünde duran demir çöp kovasını çuvala atıp götürdüğü görülüyor. Hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.