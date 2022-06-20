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Haberler Aydın Aydın'da kahreden son! Balık avına giden 14 yaşındaki çocuk...

Aydın'da kahreden son! Balık avına giden 14 yaşındaki çocuk...

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşanan olayda babası ve dedesiyle gittiği balık avında iddiaya göre babasının suya verdiği elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Eren Y. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İHA

20.06.2022, 14:19

Aydın’da kahreden son! Balık avına giden 14 yaşındaki çocuk...

Olay, 19 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Y. babası H. Y. ve dedesi S. Y. ile balık avına gitti. Baba H.Y., iddiaya göre çayın çevresinde bulunan ve arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak çaya elektrik akımı verdi. Durumdan habersiz olan Eren Yıldız serinlemek için çaya girince bir anda akıma kapıldı.

Oğlunun suda çırpındığını fark eden baba Yıldız, elektrik akımını keserek oğlunu sudan çıkarttı. Babası ve dedesi tarafından ağır yaralı olarak Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölüm haberini alan babası ve dedesi hastanede sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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