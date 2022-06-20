Yolda kalan otomobile mehter takımı yetişti

Aydın'da dün ilginç bir kurtarma operasyonu yaşandı. Nazilli-Beydağ yolunda şarampole düşen otomobili, mehter takımı kurtardı. İlginç anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nazilli Beydağ karayolunda yolda kalan bir otomobilin imdadına yoldan geçen mehteran takımı yetişti.

Denizli'de hizmet veren ve bir cemiyetin etkinliği için Aydın'ın Nazilli ilçesine gelen Fetih 1453 Mehtaran Takımı, Beydağ yolunda minibüsle seyir halindeyken, bir otomobilin yolda kaldığını gördü.

Minibüsten inen mehter takımı, aracı şarampole düşen sürücünün yardımına koştu. Yaklaşık 10 kişilik grup, el birliğiyle aracı yeniden yola çıkarmayı başardı. Sürücü, Mehter Başı Oğuz Sırlı ve arkadaşlarına teşekkür etti.



■ İHSAN KARATAŞ