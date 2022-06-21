Haberler Aydın Aydın'da kahreden son! Önce oğlunu sonra kendini vurdu

Aydın'da kahreden son! Önce oğlunu sonra kendini vurdu

Aydın Karacasu'da meydana gelen acı olayda, iddiaya göre psikolojik tedavi gören ve eşiyle boşanma aşamasındaki Ümit Çaka, oğlu Orhan Çaka'yı av tüfeğiyle vurduktan sonra namluyu kendine doğrulttu ve intihar etti.