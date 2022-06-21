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Haberler Aydın Aydın'da kahreden son! Önce oğlunu sonra kendini vurdu

Aydın'da kahreden son! Önce oğlunu sonra kendini vurdu

Aydın Karacasu'da meydana gelen acı olayda, iddiaya göre psikolojik tedavi gören ve eşiyle boşanma aşamasındaki Ümit Çaka, oğlu Orhan Çaka'yı av tüfeğiyle vurduktan sonra namluyu kendine doğrulttu ve intihar etti.

AA

21.06.2022, 17:29

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle oğlunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Aydın’da kahreden son! Önce oğlunu sonra kendini vurdu

Esençay Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri gelmesi sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekibi, elinde tüfek bulunan Ümit Çaka (50) ile oğlu Orhan Çaka'nın (20) vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Aydın’da kahreden son! Önce oğlunu sonra kendini vurdu

Olayla ilgili soruşturmada, Ümit Çaka'nın dün gece sosyal medya hesabından veda mektubu paylaştığı, boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı sorunları anlattığı ve "Oğlumu yanımda götürüyorum, babası olarak günahı benim boynuma." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Aydın’da kahreden son! Önce oğlunu sonra kendini vurdu

Cenazeler Karacasu Devlet Hastanesine götürüldü.

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