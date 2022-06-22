Kayıp olan uzman çavuş ölü bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 4 gündür kayıp uzman çavuş Ersel Cengiz'in cansız bedeni sulama kanalı kenarında bulundu. Atça Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çilek işçileri su kanalında tanınmayacak şekilde bir ceset olduğunu bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede cansız bedenin Ersel Cengiz'e ait olduğu belirlendi. Cengiz'in yanı başında beylik tabancası bulundu. Ersel Cengiz'in 4 gündür işe gitmediği ve kayıp olarak arandığı tespit edildi. Cengiz'in kesin ölün nedeni yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.



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