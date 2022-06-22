Haberler Aydın Kuşadası'nda su altında da hareketlilik başladı

Kuşadası'nda su altında da hareketlilik başladı

Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden olan Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilleri ve doğası ile yerli-yabancı turistin gözdesi durumunda. İlçe ayrıca su altındaki zenginlikleri ile de dalış turizmin merkezi olma yolunda da ilerliyor. Dünyanın en büyük batık uçaklarından Airbus A300 ile 5 su altı mağarası ve 10 resifin bulunduğu Kuşadası, yabancı dalgıçların gözde rotaları arasına girdi.