Ne yaptın baba!

Aydın Karacasu'da kendisini bırakıp giden ve boşanma davası açan 30 yıllık eşinin namusuna leke düşürdüğünü iddia eden Ümit Çaka (50), cinnet getirip aile faciasına neden oldu. Sosyal medyada, yaşananlardan eşinin sorumlu olduğuna dair not bırakan ve "Oğlumu da yanımda götürüyorum. Günahı benim boynuma" yazan Ümit Çaka, oğlu Orhan Çaka'yı (20) yatağında uyurken ensesinden vurarak öldürdü. Çaka aynı tüfeği çenesine dayayıp yaşamına son verdi. Korkunç olay, Orhan Çaka'nın yevmiye karşılığı anlaştığı saman sarma işine gitmemesi üzerine ortaya çıktı.



YENİ MEZUN OLMUŞTU

Orhan Çaka'nın, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'nden 5 gün önce mezun olduğu öğrenildi. Memleketi Karacasu'ya 2 gün önce gelen Çaka'nın ilk gün kardeşinin evinde kaldığı daha sonra babasının evine geldiği belirlendi.





BAŞSAVCIYA DA NOT BIRAKMIŞ

Çaka, Cumhuriyet savcısına da soruşturma için şu notu bıraktı: "1 buçuk senedir yalnızım. Konuşacak eş dost, arkadaş yok. Ben intihar etmeyeyim de kim etsin. Sayın Cumhuriyet başsavcım beni ölüme sürükleyen eşim olan kadın ve beni bu hale koyan insanlardır. Dayanacak gücüm yok. Yalnızlığı, hanımsızlığı kaldıramıyorum. Bir insan 30 senelik hayat arkadaşına nasıl yalan söyler. Sayın savcım evdeki intihar mektubunda, eşimin kullandığı telefon numaraları var. Savcım ben kimsenin yüzüne bakamam."



■ KAZIM YÖRÜKCE