Ölümüne arkadaşlık

Aydın'da çocuklarından bu yana hiç ayrılmayan 17 yaşındaki Resul Baybura ile aynı yaştaki Yusuf Can Güzel'i ölüm bile ayıramadı. Nazilli'nin Pınarbaşı Mahallesi'nde serinlemek için evlerinin yakınındaki suni sulama göletine giren Resul Baybura suda çırpınmaya başladı. Aynı mahallede büyüdüğü arkadaşının yardım çığlığı üzerine Yusuf Can Güzel de suya atladı. Güzel, arkadaşını kurtarmak için kendi canını da hiçe sayarken bir süre sonra iki genç suda gözden kayboldu.



Resul Baybura

İki arkadaşın uzun süre sudan çıkmaması üzerine kıyıdaki arkadaşları paniğe kapılıp, durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Havuzdaki su tahliye edilerek seviyesi düşürüldü. Ardından Güzel ve Baybura için arama çalışması başlatıldı.



Yusuf Can Güzel

1 saatlik çalışmanın sonucunda iki arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı. İki gencin yan yana konulan tabutları görenlerin yüreğini dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından ailelerinin feryatları arasında iki gencin cenazeleri Malhallı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



■ KAZIM YÖRÜKCE