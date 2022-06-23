Artık yaşayan bir ölüyüm

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Eren Yıldız, geçtiğimiz pazar günü Babalar Günü'nde Hakan Yıldız (44) ve dedesi Sadettin Yıldız (64) ile Abak Mahallesi'ndeki Çine Çayı'na balık avlamaya gitmişti. Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzattı ve suya elektrik akımı verdi.



'O AN HAYATIMIN ACISI'

BU sırada suda olan küçük Eren, akıma kapıldı. Çocuğunun suda çırpındığını gören baba, elektrik akımını keserek Eren'i sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acılı baba Hakan Yıldız, hayatını mahveden o günü ilk kez Yeni Asır'a anlattı. Dünyanın en büyük acısını yaşadığını söyleyen baba Yıldız, "Babalar Günü'mü kutladı, bir saat sonra kucağımda" dedi.





'SUNİ TENEFFÜS YAPTIM AMA...'

YAŞANAN talihsiz olayın ardından Eren'in kalbinin durduğunu söyleyen baba Yıldız, "Hastaneye kadar kucağımda suni teneffüs yaptım, hastanede tekrar döndürülebilir diye. Ancak döndüremedik. Aslan gibi oğlumu kaybettim, acıların en acısını, dünyanın en kötü Babalar Günü'nü yaşadım. Bundan sonra da Babalar Günü benim için en acı gün olarak beynimde. Artık yaşayan bir ölü gibiyim. Olay sonrasında savcıya ifade verdim. Oğluma herhangi bir otopsi yapılmadı. Gözyaşları içinde canımı Eren'imi kara toprağa verdik. Bir kızım var 21 yaşında, adı Yaren. Artık onun için ayakta durmak zorundayım. Allah kimseye evlat acısı tattırmasın" diye konuştu.



FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER