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Haberler Aydın Baca dumanını yangın sanıp sokağa koştular

Baca dumanını yangın sanıp sokağa koştular

24.6.2022

Baca dumanını yangın sanıp sokağa koştular

AYDIN'IN Efeler ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman nedeniyle yurtta kalan öğrenciler sokağa döküldü. Önceki akşam öğrenci yurdun çatısından yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kız öğrenciler de kendilerini panikle dışarıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak olaya müdahale etti. Çatıyı kontrol eden itfaiye ekipleri dumanların sıcak su ihtiyacının karşılanması için yakılan kazanın bacasından çıktığını tespit edince öğrenciler rahat bir nefes aldı. ■ İHSAN KARATAŞ

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