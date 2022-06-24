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Haberler Aydın Evlat katilinin cenazesini mahalleye sokmadılar

Evlat katilinin cenazesini mahalleye sokmadılar

24.6.2022

Evlat katilinin cenazesini mahalleye sokmadılar

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde 20 yaşındaki oğlunu yatağında uyuduğu sırada av tüfeğiyle vurup öldürüp aynı tüfekle kendi canına kıyan Ümit Çaka'nın (50) cenazeleri ayrı yerlerde toprağa verildi.

Esençay Mahallesi'ndeki vatandaşlar talihsiz gencin cenazesini kaldırırken evlat katili babanın cenazesini mahalleye sokmadı.

Katil baba Ümit Çaka'nın cenazesini Denizli'nin Kale ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan anne ve kardeşleri de kabul etmedi.

Cenazesi ortada kalan cani baba, Karacasu Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla memleketi Denizli'ye götürülerek Gölbaşı'ndaki kimsesizler mezarlığına sessiz sedasız defnedildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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