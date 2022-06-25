22 yaşındaki Arif’ten 8 aydır haber yok

AYDIN'IN Söke ilçesinde eşiden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan 22 yaşındaki Arif Çobanoğlu'ndan 8 aydır haber alınamıyor. Müge Anlı'nın programına katılarak oğlunun bulunması için yardım isteyen endişeli anne Sevgi Çobanoğlu, "Oğlum, 2021 Eylül'de eşinden ayrılmıştı. Biraz borcu vardı. Bir anda ortadan kayboldu. Her yerde oğlumu aradık ama kendisine ulaşamadık. Bu kadar uzun süre saklanabilmesi mümkün değil. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Oğlumu görenlerin ya da yerini bilenlerin insanlık adına emniyete bildirmelerini rica ediyorum" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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