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Aydın’da Yaz Kur’an Kursları yoğun ilgi görüyor

Yaz tatilini fırsat bilen aileler çocuklarını temel din bilgisi almaları için açılan kurslara gönderiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan Yaz Kur’an Kursları, Aydın’da da öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Kursların açılması ile birlikte camiler şenlenirken, program çerçevesinde çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirilmeye başlandı.

İHA

27.06.2022, 17:52

Aydın’da Yaz Kur’an Kursları yoğun ilgi görüyor

Aydın'da tüm camii, Kur'an kursu ve mescitler de yaklaşık iki ay sürecek olan kurslarda çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra akaid, siyer, ahlak gibi temel dini bilgiler öğrenecek. Kursların başlaması nedeniyle Aydın il genelindeki camilerde program düzenlendi.

Programa öğrencilerin yanı sıra velileri de katıldı. 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan kurslarda 4-6, 6-14 ve 14-22 yaş aralığındaki öğrencilerin ders alacağı belirtildi.

Etkinlikler çerçevesinde Köşk İlçesi'nde de program düzenlendi. Program'da konuşan İmam Hatip Harun Sönmezler çocukların karakterlerinin ve kişiliklerinin camilerde ezan ve Kur'an sesiyle oluşmasının oldukça önemli olduğunu belirterek "Çocuklarımızın; Allah korkusunu ve sevgisini taşıyan, helal ve haram bilinciyle, saygı, merhamet ve sevgi sınırları içerisinde yetişmesini önemsiyoruz" diyerek velilerin çocuklarını kurslara göndermesini tavsiye etti.

Kursların açılması ile birlikte camiler şenlenirken, program çerçevesinde çeşitli sosyal aktivitelerin de gerçekleştirileceği belirtildi.

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