Çam ağacından 2021 yılında 42 milyon dolar

Akdeniz'in en çok çam fıstığı üreten ülkelerinin başında Türkiye'nin geldiğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "Diğer önde gelen üreticiler ise Kuzey Kore, Rusya, Pakistan ve Afganistan. Akdeniz'de ise en çok çam fıstığı üreten ülkeleri de Türkiye, İtalya, İspanya ve Portekiz olarak sıralayabiliriz. Almanya ve ABD ise en büyük ithalatçılar. En çok çam fıstığı tüketen ülkeler arasında Çin, Kuzey Kore, ABD, Rusya, Almanya, İtalya yer alıyor" diye konuştu.