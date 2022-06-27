Çam ağacından 2021 yılında 42 milyon dolar

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, çam fıstığı ihracatının son 5 senede yüzde 68 artarak 2021 yılında 42 milyon dolara ulaştığını belirterek "2021 yılında başta 29 milyon dolarla İtalya olmak üzere 34 ülkeye çam fıstığı ihraç ettik. İhracatımızda Almanya yüzde 72 artışla 9 milyon dolarla ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 458 artışla 2 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Son dönemde Ortadoğu ülkeleri de yükselen pazarlarımız arasında yer alıyor. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 6 milyon 662 bin dolarlık çam fıstığı ihraç ettik. Miktar bazında ise 113 ton ihracatımız var. Bu sene çam fıstığında 50 milyon dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.