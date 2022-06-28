“Önce vatan” dedi

Aydın'da yaşayan ve 26 Haziran tarihinde evlenmek için gün sayan yangın işçisi 23 yaşındaki Hasan Tekin, 21 Haziran'da Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınında görevlendirildi. Evlenmek için gün sayan Tekin, yangın haberi üzerine düğününü erteleyip göreve koştu. 6 gün bölgede çalışmalara katılan Tekin, "Her şeyden önce vatan gelir" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet Mevkii Yediadalar bölgesinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde çıkan yangında görev yapan yangın işçisi Hasan Tekin'in, 26 Haziran'da nişanlısı Eylem Karaca (22) ile kıyılacak nikahla evlenecekti. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Hasan Tekin (23) ve nişanlısı, 21 Haziran günü oturacakları ev için kira görüşmesi yapmış, anlaşmıştı. Hasan Tekin, yaşamının en mutlu olayı için gün sayarken, Marmaris'ten gelen yangın haberi üzerine, tüm hazırlıkları erteleyerek göreve koştu. Tekin, 3 gün alevlere karşı savaştı, planlanan nikah saati dahil 3 gün de sağutma çalışmalarına katıldı.

'GURUR DUYUYORUM'

Evliliklerini Eylül ayına erteleyen çift, kiralayacakları evin sözleşmesini gününde imzalayamadıkları için de yeni ev arayışına başladı. Nişanlısını çok sevdiğini söyleyen Hasan Tekin, duygularını şu sözlerle aktardı: "Her şeyden önce vatan gelir. Ormanlarımızı, canlıları felaketten koruma amacıyla mücadele etmekten ötürü kendimi şanslı hissediyorum." Eylem Karaca da, Marmaris'teki vazifesini başarıyla tamamlayıp Aydın'a dönen nişanlısını sarılarak karşıladı, "Seninle gurur duyuyorum" dedi.