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Haberler Aydın Alkışlar itfaiye amirine

Alkışlar itfaiye amirine

30.6.2022

Alkışlar itfaiye amirine
AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir apartman birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir anda daireyi saran alevlerin ortasında kalan Barış Yükselir'i itfaiye ekipleri evin balkonuna yangın merdiveni ile çıkarak kurtardı. O esnada apartmanın dördüncü katında oturan 80 yaşındaki Nimet Evci ise, dumandan etkilenerek kendisini balkona attı. Yaşlı kadının yardımına itfaiye amiri Şaban Gümüş koştu. İtfaiye merdivenine alınan yaşlı kadının ayakkabısı olmadığını gören Gümüş, kendi ayakkabılarını çıkarıp Evci'nin ayağına giydirdi. Aşağı indirilen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Söndürülen alevler sonrası yanan evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. ■ İHSAN KARATAŞ
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