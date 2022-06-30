  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da incir ağaçlarını "teke böcekleri" sardı!

Aydın'da incir ağaçlarını "teke böcekleri" sardı!

Aydında bir üreticinin incir bahçesinde kuruyan dallarda teke böceği larvaları görmesi ile birlikte Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti ve incir ağaçlarında önemli kayıplara yol açabileceği konusunda çiftçilere uyarılarda bulundu.

İHA

30.06.2022, 11:51

Aydın’da incir ağaçlarını teke böcekleri sardı!

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir üreticinin incir bahçesinde görülen 'teke böceği' larvaları üreticileri korkuttu. Yaykın Mahallesi'ndeki bir çiftçinin incir ağaçlarında kuruyan dallar olduğunu Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine ilgili birim harekete geçti. İncir bahçesini ziyaret eden yetkililer, incir ağacının dallarındaki kurumaların dalların içinde ve kabuk altında bulunan larvalardan kaynaklandığını tespit etti. İncir Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmelerde söz konusu larvaların teke böceği zararlısı olduğu ve bölgedeki incir ağaçlarında daha önce rastlandığı tespit edildi. Zararlı takibi yapılmazsa incir ağacında önemli kayıplara yol açabileceği bilgisini alan yetkililer çiftçilere uyarılarda bulundu.



Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İncirde ruhsatlı bir ilacı olmamakla beraber kuruyan dallar kesilerek bahçeden uzaklaştırılması ve imha edilmesi, incir ağacının gövdesi badana yapılarak zararlının gövdeye girişinin azaltılması ve budama zamanında bordo bulamacı uygulaması yapılması gerekmektedir. Zararlının yayılım göstermemesi için çiftçilerimizin bahçelerini iyi kontrol ederek benzer durumla karşılaşırlarsa aynı şekilde dalların imha edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA