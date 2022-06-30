Aydın'da incir ağaçlarını "teke böcekleri" sardı!

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir üreticinin incir bahçesinde görülen 'teke böceği' larvaları üreticileri korkuttu. Yaykın Mahallesi'ndeki bir çiftçinin incir ağaçlarında kuruyan dallar olduğunu Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine ilgili birim harekete geçti. İncir bahçesini ziyaret eden yetkililer, incir ağacının dallarındaki kurumaların dalların içinde ve kabuk altında bulunan larvalardan kaynaklandığını tespit etti. İncir Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmelerde söz konusu larvaların teke böceği zararlısı olduğu ve bölgedeki incir ağaçlarında daha önce rastlandığı tespit edildi. Zararlı takibi yapılmazsa incir ağacında önemli kayıplara yol açabileceği bilgisini alan yetkililer çiftçilere uyarılarda bulundu.







Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İncirde ruhsatlı bir ilacı olmamakla beraber kuruyan dallar kesilerek bahçeden uzaklaştırılması ve imha edilmesi, incir ağacının gövdesi badana yapılarak zararlının gövdeye girişinin azaltılması ve budama zamanında bordo bulamacı uygulaması yapılması gerekmektedir. Zararlının yayılım göstermemesi için çiftçilerimizin bahçelerini iyi kontrol ederek benzer durumla karşılaşırlarsa aynı şekilde dalların imha edilmesi önem arz etmektedir" denildi.