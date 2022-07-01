Aydın’da feci kaza! 2 TIR’ın çarpışması sonucu sürücüler sıkıştı

Kaza, Aydın İzmir otoyolu Kızılcapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyir halindeki bir başka TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile TIR sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü, kurtararak, ambulansa teslim etti.

Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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