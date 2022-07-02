Ablasının mezarı başında yürek sızlattı

Belçika'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, memleketlerinde çok büyük bir acı yaşadı. İzmir Gaziemir'de 13 Nisan'da bir restoranda yemek yiyen aile rahatsızlandı. 6 yaşındaki Ece Elisa, 4 yaşındaki Ege ve anne Hasret Mercankaya'ya bir teşhis koyulamadı. Birçok kez Didim'de Devlet Hastanesine giden aileden Ece Elisa'nın durumu ağırlaştı.

Anne ile kızı Ece, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan Ece Elisa 18 Nisan'da hayatını kaybetti. Minik Ece'nin cenazesi Manisa'da toprağa verildi, aile büyük acı yaşadı. Ölüm nedeni belirsiz olarak kayıtlara geçen Ece Elisa'nın detaylı otopsi raporunun beklendiği öğrenildi.

'ECE'Yİ ÇOK ÖZLÜYOR'

Diğer çocuklarını da kaybetme endişesi yaşayan aile, oğullarından gelecek iyi haberi bekledi. 17 Nisan'dan bu yana İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Ege, 56 gün sonra taburcu edildi. Tedavisi sırasında da sürekli ablası Ece'yi soran ve öldüğünden haberi olmayan Ege'yi ailesi Manisa'daki mezarlığa götürdü. Ege'nin ablasının mezarı başındaki hali yürekleri sızlattı.

Anne Hasret Mercankaya, Ege'nin ablasını çok özlediğini ve zaman zaman sorduğunu anlattı. Ece Elisa'nın Belçika'ya okula gittiğini söylediklerini ifade eden Hasret Mercankaya, "Ege'ye ablasına ne olduğunu söylemedik. Sorduğu zaman Belçika'ya okula gittiğini söylüyoruz. O da ablasını çok özlediğini ve kendisinin de Belçika'ya gitmek istediğini söylüyor" diye konuştu.■ NERMİN UÇTU