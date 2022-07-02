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Haberler Aydın Aydın'da kahreden son! Karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk...

Aydın'da kahreden son! Karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk...

Aydın'ın Söke ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk otombil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

02.07.2022, 09:32

Aydın’da kahreden son! Karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk...

Kaza, Söke-Kuşadası Çevreyolu Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke yönüne giden V.D. yönetimindeki 09 AFV 094 plakalı otomobil Fevzipaşa mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki Seher Taştan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyan yakınları hastaneye koştu.

13 yaşındaki Seher Taştan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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