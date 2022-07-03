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Haberler Aydın Yol kenarında çıkan yangın, sürücülere zor anlar yaşattı

Yol kenarında çıkan yangın, sürücülere zor anlar yaşattı

Söke-Bodrum yolu üzerinde çıkan yangın dolayısıyla ortalığı kaplayan yoğun duman görüş mesafesini yok ederken, sürücüler zor anlar yaşadı. Dumanlar sebebiyle görüşün sıfıra indiği olayda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA

03.07.2022, 18:43

Yol kenarında çıkan yangın, sürücülere zor anlar yaşattı

Olay, Aydın'ın Söke ilçesi Bodrum yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle Sarı Kemer Mahallesi'ne yakın kesimdeki kuru otlar tutuştu. Kuru otların alev alması ile birlikte ortaya çıkan yoğun duman ise Söke-Bodrum yolu üzerini kapladı.

Oluşan yoğun duman sebebiyle yolda görüş mesafesi sıfıra yakın olurken, araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederken, trafik ekipleri de yolu bir süre trafiğe kapattı.



Dumanlar sebebiyle görüşün sıfıra indiği olayda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Duman yoğunluğunun azalmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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