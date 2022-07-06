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Haberler Aydın Gençleri batağa düşüren fuhuş şebekesi çökertildi

Gençleri batağa düşüren fuhuş şebekesi çökertildi

6.7.2022

Gençleri batağa düşüren fuhuş şebekesi çökertildi
AYDIN Karacasu'da tehdit ve şantajla gençleri uyuşturucu ve fuhuş batağına sürükleyen şebeke polisin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarılırken, çocukları tuzağa düşürülen aileler ise adliyeyi birbirine kattı. Nazilli polisi, çocuğu tuzağa düşürülen mağdur ailelerden birinin ihbarıyla şüphelileri takibe aldı. Gece yarısı düğmeye basan ekipler, belirlenen evlere eşzamanlı operasyon düzenledi. 37 yaşındaki elebaşı A.T. ile 17 yaşındaki B.B, E.Y, 23 yaşındaki İ.B, 20 yaşındaki A.A. ve 40 yaşındaki S.T. (40) baskında gözaltına alındı. Lise çağındaki kızlara uyuşturucu kullandırdıkları ve tecavüz ettikleri, uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj ve tehdit yoluyla fuhuşa sürükledikleri iddia edilen 6 kişiden S.T'nin dışındaki zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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