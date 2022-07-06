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Haberler Aydın Kıskançlık yüzünden dayak atan eşini bıçakladı

Kıskançlık yüzünden dayak atan eşini bıçakladı

6.7.2022

Kıskançlık yüzünden dayak atan eşini bıçakladı
AYDIN Efeler'de bir kadın kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini bıçakladı. Eşinden kıskançlık yüzünden şiddet gören Yaprak Palabıyık (42) cezaevine gönderilirken, karnından yaralanan eşi Hakan Palabıyık tedavi altına alındı. Olay, Efeler Girne mahallesinde yaşandı. 2 çocuk annesi Yaprak Palabıyık, eşi Hakan Palabıyık'tan kıskançlığı yüzünden şiddet görüyordu. Çift geçtiğimiz akşam tekrar tartıştı. Kavga sırasında Yaprak Palabıyık, bıçakla eşi Hakan'ı karnından bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırırken, eli kanlı kadın tutuklandı. ■ İHSAN KARATAŞ
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