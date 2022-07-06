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Haberler Aydın Kuşadası'nda 'pes' dedirten olay! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Kuşadası'nda 'pes' dedirten olay! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Tatil için Kuşadasına gelen bir vatandaş, evinin bahçe duvarında telefonunu unuttu. Bu sırada sokaktan geçmekte olan kimliği belirsiz üç kadından biri telefonu görerek aldı ve yoluna devam etti. Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

06.07.2022, 12:09

Kuşadası’nda ’pes’ dedirten olay! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Almanya'nın Düsseldorf kentinden tatil için gelen Ramazan Ünal'ın evin bahçe duvarı üzerinde unuttuğu cep telefonu kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Düsseldorf'tan tatil için Kuşadası'na gelen Ramazan Ünal, yaklaşık 10 bin lira değerindeki cep telefonunu kaldığı apartman dairesinin önündeki bahçe duvarının üzerinde unuttu.

Bu sırada sokaktan geçen kimliği belirsiz üç kişiden biri korkuluklardaki cep telefonunu fark edip, aldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Telefonu çalınan Ünal, polisi arayarak telefonunu çalan şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını belirten Ramazan Ünal, "Kayıtları izlediğimde telefonumu çalan kişilerin niyetlerinin açıkça belli olduğu görülüyor. Bence telefonu unuttuğumu görmeleri de tesadüf değil. Umarım cep telefonum bir an önce bulunur" diye konuştu.

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