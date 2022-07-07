Aydın’daki trafik denetiminde 1 saatte 10 bin lira ceza

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler'de bulunan Işıklı Kavşağı'nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama, kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.





Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, hatalı şerit değiştiren, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık bir saat süren denetimlerde 100 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 25 araca toplam 10 bin TL cezai işlem uygulandı.





DENETİMLER BAYRAM BOYUNCA DEVAM EDECEK

Karayollarında trafik yoğunluğunun önemli oranda artış göstereceği Kurban Bayramı tatili ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kapsayacak şekilde, vatandaşların huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla yapılacak drone destekli denetimlerin ise, 7-17 Temmuz tarihleri arasında İzmir Bulvarı, Aydın-İzmir Karayolu, Aydın-Denizli Karayolu (Nazilli), Muğla Bulvarı, Söke-Milas Karayolu (Söke), Kuşadası, Aydın-Muğla Karayolu (Çine) bölgelerinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.