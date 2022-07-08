Aydın Adalet Sarayı yeniden ihaleye çıkıyor

AYDIN Efeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesindeki 96 bin 470 metrekare alanda bu yılın başında yapılan ihalesinin ardından Aydın Adalet Sarayı'nın inşaatına başlanmış ancak sürdürülen inşaat çalışması inşaatın yapımını üstlenen firmanın artan maliyetler nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi üzerine durdurulmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya gelen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Adalet Sarayı'nın son durumuyla ilgili görüşmede bulundu.

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ

ZİYARETİN ardından açıklama yapan Savaş, Bakan Bozdağ'ın ihaleyle ilgili müjde verdiğini belirterek, "Aydın Adalet Binasının yapım ihalesi gerçekleştirilmiş ve yapımına başlanmıştı. Yaşanan ekonomik gelişmeler ve maliyet artışları nedeniyle yüklenici firma da maliyet artışları nedeniyle tasfiye talebinde bulundu. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ı ziyaretimde; Bakanımız 'Aydın Adalet Sarayının yapım ihalesine tekrar çıkılacağını' söyledi. Bundan sonraki süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından onay verilmesinin akabinde Adalet Bakanlığımız tarafından bu yıl içinde tekrar ihaleye çıkılması öngörülüyor" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE