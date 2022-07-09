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Haberler Aydın Kuş’a, hayranına cinsel saldırıdan dava açıldı

Kuş’a, hayranına cinsel saldırıdan dava açıldı

9.7.2022

Kuş’a, hayranına cinsel saldırıdan dava açıldı
Youtube'da yayınladığı şarkılarla ünlenen Kurtuluş Kuş'a, bir hayranına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı. Kuş hakkında, 27 Şubat 2022'de, Aydın Efeler'deki otelde hayranı olan B.B'ye karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla 12 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kuş ile B.B'nin sosyal medyadan tanıştıkları, ikilinin ilk kez Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü, ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine iddianamede yer verildi. B.B'nin, 04.00'te arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiğine de dikkat çekilerek, odada başka kişilerin de bulunduğu, saatin ilerlemesiyle odadaki başka bölmeye geçip, sohbet ederken, Kuş'un B.B'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kuş'un istememesine rağmen B.B. ile zorla birlikte olduğu, Kuş'a direnen B.B'nin yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da iddianamede yer aldı. B.B, dava açtığı Kurtuluş Kuş'un hayatını kabusa çevirdiğini ve kendisine en ağır cezanın verilmesini istediğini dile getirdi.

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