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Dilek Yarımadası Milli Parkı araç girişine kapatıldı

Aydın'ın gözde turizm merkezi Kuşadası'nda bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bölgede trafik durma noktasına gelirken saat 14.00 itibari ile parkın sivil araç girişlerine kapatılacağı belirtildi.

İHA

10.07.2022, 13:47

Dilek Yarımadası Milli Parkı araç girişine kapatıldı

Eşsiz manzarası ile her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda Pazar günü yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini de fırsat bilen vatandaşlar Milli Park'a akın etti.

Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına gelirken Milli Park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu, otoparklar ve yol kenarları araçlarla hınca hınç doldu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Milli Park'ın saat 14.00 itibari ile araç girişine kapatılacağı duyuruldu.



Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli Parkımız aşırı araç yoğunluğundan dolayı saat 14:00 itibari ile sivil araç girişine kapatılacaktır. Toplu Taşıma araçları faaliyetlerini sürdürebilecektir. Ziyaretçilerimizin Toplu Taşıma araçlarını tercih etmelerini önemle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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