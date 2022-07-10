Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

Aydın'da 12 yıl önce kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) kemiklerinin bir evin garajına gömülmüş bulunmasının ardından, cinayete ait detaylar da belli oldu. Başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Barış Atacan'ın, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle Nesip Sürmeli'yi öldürüp, cesedini garajına gömerek üzerine beton döktüğü ortaya çıktı. Nazilli ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, Sürmeli'nin 12 yıl önce kiracı olarak oturduğu evin garajında kemik parçaları bulundu. Katilin ise, evin sahibi olan ve başka bir cinayetin zanlısı olarak cezaevinde bulunan Barış Atacan olduğu öğrenildi.



45 GÜNLÜK ARAŞTIRMA

Yeni Mahalle'deki evin garaj bölümünde kemik parçalarının bulunmasının ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Sürmeli'nin eski karısı G.A., çocukları Ö.S. ile U.S'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Barış Atacan'ın annesi ile cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde polise yapılan bir ihbar, kayıp Nesip Sürmeli dosyasının yeniden açılmasına neden oldu. Kurulan özel ekip, Sürmeli'nin yakınlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine yeniden başvurdu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 45 günlük araştırmada Sürmeli'nin o dönemde kiracı olarak oturduğu evin sahibinin karısıyla yasak aşk yaşadığı yönünde dedikodular çıktığı bilgisine ulaştı.



TELEFON SİNYALİ ÇÖZDÜ

Geçmişe dönük telefon kayıtları incelendiğinde, Nesip Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 Sokak'ta, kiracı olarak oturduğu evden sinyal verdiğini belirledi. Evde inceleme yapan ekipler, depo ve garaj olarak kullanılan bölümün zemininde farklılık tespit edince, beton kırıldı ve bir metre kazıldı. Kazılan yerden insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve elbise parçaları çıktı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerde kemiklerin Nesip Sürmeli'ye ait olduğu belirlendi. Dedektifler cinayete kurban gittiği kesinleşen Sürmeli'nin gömüldüğü yerde bağlama biçimi değişik olan bir de ipe rastladı.

17 SAAT İFADE VERDİ

Şüpheler, Nazilli'de 2013 yılında bir kişiyi domuz bağıyla bağladıktan sonra öldüren ve bundan dolayı cezaevinde bulunan ev sahibi Barış Atacan üzerinde yoğunlaştı. Barış Atacan, tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi'nden mahkemeye SEGBİS yöntemiyle görüntülü olarak katıldı. Sorgulama yaklaşık 17 saat sürdü. Tanıkların ifadelerinden yola çıkan hakim, elde edilen deliller neticesinde Barış Atacan'ın ikinci cinayetten de yargılanmasına karar verdi.

RAMAZAN AYDEMİR