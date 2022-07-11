AK Partili Özmen: Aydın’a yatırım miktarı 40 milyar lirayı aştı

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti iktidarının Aydın'a yeterli yatırımı yapmadığı yönündeki eleştirilere cevap verdi. AK Parti iktidarının kente her alanda önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Özmen, "AK Parti iktidarı tarafından Aydın'a son 20 yılda 40 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapıldı. Bunlar da net bir şekilde ortada zaten. Üniversite binası başlı başına yetiyor. AK Parti iktidarı göreve geldiğinde, Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nin öğrenci sayısı ile bugünkü öğrenci sayısını, derslik sayısını karşılaştırsanız bile o yetiyor. Biz sadece Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne ek bina ile 400 yataklı hastane yaptık. Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor. Aydın-Denizli otoyolu çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor, Aydın Çevre Yolu tamamlandı. Aydın Adliye Sarayı'nın yer teslimi yapıldı, temeli atıldı" diye konuştu. Özmen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri'nin de Aydın tarımına önemli yatırımlar yaptığının altını çizdi.



■ İHSAN KARATAŞ

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