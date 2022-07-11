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Haberler Aydın Aydın'dan kahreden haber! Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğularak can verdi

Aydın'dan kahreden haber! Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğularak can verdi

Tatil için Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde hareketsiz olarak bulundu. Ekiplerin müdahalesi ile hayata döndürülen genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

11.07.2022, 16:48

Aydın’dan kahreden haber! Tatil için Kuşadası’na gelen 18 yaşındaki genç boğularak can verdi

Olay, Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Kuşadası'na, müzik festivaline geldiği öğrenilen 18 yaşındaki Arda Kalkan, serinlemek için denize girdi. Gözden kaybolan genç, vatandaşlar tarafından 15 dakika sonra suyun üstünde hareketsiz halde bulundu.

Karaya çıkartılan genç, sağlık personeli Mevlüt H., tarafından müdahale ile hayata döndürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 18 yaşındaki Arda Kalkan hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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