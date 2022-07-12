Önce üzüntüden sonra sevinçten ağladı

Kurban Bayramı tatili için eşi Ezgi Aydın (32) ile birlikte İzmir'den Kuşadası'na gelen Süleyman Aydın (35), Kuştur Plajı'nda serinlemek için denize girdi. Aydın, bir süre sonra akıntıdan sürüklenerek gözlerden kayboldu. Kocasını göremediği için paniğe kapılan Ezgi Aydın, cankurtaran ekiplerinden yardım istedi. Cankurtaran ekiplerinin arama çalışmaları sonuç vermeyince durum Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri denizden, polis ekipleri ise karadan Aydın'ı bulmak için arama çalışması başlattı.





EŞİNİZ SİZİ ARIYOR!

Süleyman Aydın, 1 saat sonra kıyıdan yaklaşık 400 metre açıkta bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerine ait botla denizden alınan Aydın, daha sonra kıyıya çıkarıldı. Eşinin bulunmasını endişeli bir şekilde bekleyen Ezgi Aydın, kocasını karşısında görünce sarılıp, gözyaşlarına hakim olamadı. Kıyıdan çok fazla açıldığının farkına varmadığını belirten Süleyman Aydın; "Sahil Güvenlik ekipleri yanıma geldi. Geri dönün dedi. Ben biraz daha yüzdüm. Daha sonra tekrar yanıma geldiler. "Süleyman Aydın siz misiniz?" diye sordular. Ben de "Evet" dedim, "Eşiniz saatlerdir sizi arıyor" dediler. Ardından lastik botla beni kıyıya çıkardılar" dedi. Eşinin sağ salim bulunmasına sevinen Ezgi Aydın ise "Eşimi arayan Sahil Güvenlik ve polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.