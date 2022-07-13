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Haberler Aydın Aydın'da kahreden son! İnşaatta çalışan babasının yanına giden 13 yaşındaki çocuk...

Aydın'da kahreden son! İnşaatta çalışan babasının yanına giden 13 yaşındaki çocuk...

Aydın'ın İncirliova ilçesinden meydana gelen olayda inşaatta çalışan babasının yanına giden 13 yaşındaki Ahmet Karatay, dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Oğlunun acı haberini alan baba gözyaşlarına boğulurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

13.07.2022, 16:16

Aydın’da kahreden son! İnşaatta çalışan babasının yanına giden 13 yaşındaki çocuk...

Olay, İstiklal Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan babasını ziyarete gelen 13 yaşındaki Ahmet Karatay, henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın dördüncü katından yere düştü.

Karatay'ın düştüğünü fark eden babası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karatay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğlunun acı haberini alan babası yasa boğulurken, Karatay'ın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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