Alkolü fazla kaçıran polisler pavyon dağıttı

AYDIN'IN turistik ilçesi Didim'de bir gece kulübüne eğlenceye giden 3'ü polis 4 kişi, mekanda adeta terör estirdi. Altınkum Caddesi üzerindeki farklı barlarda alkol alan 4 şahıs, sabaha karşı bir eğlence kulübüne girdi. Burada bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında polislerden birinin silahını alan 4'üncü kişi, güvenlik müdürünü yaraladıktan sonra kaçtı. İşletme sahiplerinin 112'yi araması üzerine olay yerine gelen polis, 3 polisi gözaltına alırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. ■ İHSAN KARATAŞ

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