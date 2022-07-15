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Haberler Aydın Kuşadası'nda hastaneler doldu taştı

Kuşadası'nda hastaneler doldu taştı

Kurban Bayramı dolayısıyla nüfusu artan Kuşadası'nda hastaneler tıklım tıklım doldu. Devlet hastanesi'nin acil servisinde oluşan uzuk kuyruklar sebebiyle vatandaşlar çevre illere ya da özel hastanelere gitti. Uzun bekleyiş sırasında gerilen hastaları sakinleştirmek de yine sağlık çalışanlarına kaldı.

İHA

15.07.2022, 10:14

Kuşadası’nda hastaneler doldu taştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban bayramında nüfus 500 bine ulaşınca Devlet Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluştu.


Sıra aldıktan sonra uzun kuyrukları gören bazı hastalar özel hastanelere ve çevre ilçelerdeki hastanelere gitti. Bazı vatandaşlar ise durumu acil olmadığı halde acil servisten faydalanmak isteyenlere ihtiyacı olanaların hakkını gasp etmekle suçlarken hastane çalışanları ve sağlıkçılar herkese yetişmeye çalıştı.

Acil servisten amacına uygun şekilde hizmet beklenmiş olsa hiçbir sorun yaşanmayacağını belirten hastalardan E.D. "Burası acil servis, normal poliklinik hastaları durumu yanlış anlıyorlar o yüzden burada uzun kuyruklar oluşuyor. Acil servis hastaları da beklemek zorunda kalıyor. İnsanlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Adı üstünden acil servis, o yüzden uzun kuyruklar oluşuyor. Acil bakılması gereken hastalar da yoğunluk oluşunca beklemek zorunda kalıyor" dedi.

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