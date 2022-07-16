“Allah FETÖ’yü kahretsin”

Aydın'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Tellidede Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşları, şehitliklere çelenk bıraktı. Daha sonra tören, Kemer Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam etti. FETÖ'nün darbe girişiminde Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Eker'i, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici teselli etti.



'BUGÜN GURUR GÜNÜ'

Oğlunun mezarı başında ağıtlarıyla yürekleri dağlayan Eker, "Çocuğum vatanı için şehit oldu. Bugün benim gurur günüm" ifadelerini kullandı. FETÖ'nün bu ülkeye ve bu ülkenin vatandaşına çok yazık ettiğini belirten acılı baba Nihat Eker de, "Allah onu kahretsin. Nasıl bu şekilde küresel güçlerin ekmeğine yağ sürdü anlamış değiliz. Cengiz'i vuranlara 4 kez müebbet hapis cezası verildi. Mahkemede hainlerin gerçek yüzünü ortaya çıkartan da benim. Onlar mahkemede hep inkar ediyorlardı. İnkarlarını, ortaya çıkardığım kamera görüntüleri ve oğlumla olan konuşmaların hepsini mahkemeye delil sunduk. Onlar da kabullendiler" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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