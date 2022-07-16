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Haberler Aydın Yıkmak istedikleri duvarın altında kaldılar

Yıkmak istedikleri duvarın altında kaldılar

16.7.2022

Yıkmak istedikleri duvarın altında kaldılar
Aydın'ın İncirliova ilçesinde eski bir binanın duvarını yıkmak isteyen iki kişi, duvarın üzerlerine yıkılması sonucu yaralandı. Olay Erbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişi mahallede eski bir binanın duvarını yıkmak istedi. Yıkım esnasında duvar Ali Y. ve Hilmi Y.'nin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıları yıkılan duvarın altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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