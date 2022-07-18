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Aydın'da korkunç son! Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda yakınlarının haber alamadığı 50 yaşındaki Ayşe Akay, ekiplerin evde yaptığı incelemede doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Olayla ilgili ekiplerin soruşturması sürüyor.

İHA

18.07.2022, 13:20

Aydın’da korkunç son! Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Olay, Girne Mahllesi 2175 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Akay (50) isimli kadından haber alamayan yakınları hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir marifetiyle kapıyı açarak eve girdi. Evde yapılan incelemelerde Akay doğalgaz borusuna asılı halde bulunurken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Ayşe Akay'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan sekreteri olarak görev yaptığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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