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Haberler Aydın Nazilli'de orman yangını! 30 hektarlık alan zarar gördü

Nazilli'de orman yangını! 30 hektarlık alan zarar gördü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 saatte söndürülen orman yangınında, 30 hektarlık alan zarar gördü. Vali Hüseyin Aksoy, bölgede incelemelerde bulunarak, yangınlara karşı her zaman dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

DHA

18.07.2022, 13:20

Nazilli’de orman yangını! 30 hektarlık alan zarar gördü

Nazilli'nin Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkisindeki ormanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye 2 söndürme uçağı, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Alevler, 4 saat süren müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sabaha kadar sürdüğü belirtildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aksoy, 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, her zaman dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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