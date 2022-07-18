Para vermek için yana döne onu arıyor: Gelsin beni bulsun!

O PARADA KUL HAKKI VAR

Yaşanan kazanın büyük bir kaza olmadığını ve sanayideki ustaların söylediklerine göre kendi aralarında ortalama bir ücrete anlaştıklarını kaydeden Barutçu, "Yaşanan kaza sonrası kendisi ile birlikte sanayiye gittik. Parçacılara sorduğumuzda ortalama bir fiyat çıktılar ve kendisi bana o fiyat dahilinde 500 TL takdim ederek gitti. Sonrasında içim rahat etmedi ve daha uygun bir şekilde nasıl yaptırabilirim diye araştırdım. Hasarımı daha uygun bir ücrete giderek 150 TL'ye yaptırdım. Ardından memleketim olan Malatya'ya gitmem gerekiyordu oraya gittim. Yaklaşık bir ay sonra geri geldim. Şimdi de o paranın geri kalan kısmı olan 350 TL'yi iade etmek istiyorum. Kendisini araştırdım ama bulamadım. Beyefendi bana bir kamu kurumunda çalıştığını söylemişti. Adını ve soyadını da unuttum. Buradan kendisine sesleniyorum. Gelsin beni bulsun, zaten geldiğinde ben de onu ve otomobilini tanırım. Verdiği parada kul hakkı var, parasının geri kalanını iade edeceğim" ifadelerini kullandı.