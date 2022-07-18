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Haberler Aydın Para vermek için yana döne onu arıyor: Gelsin beni bulsun!

Para vermek için yana döne onu arıyor: Gelsin beni bulsun!

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahsın esnaflık yapan Ramazan Barutçu'nun yeni aldığı otomobiline çarpması üzerine gerçekleşti. Kaza sonrasında sanayiye giden ikili, hasarın giderilmesi için 500 TL'ye anlaştı. Barutçu, hasarı tahmin edilen fiyattan daha azına yaptırınca kalanı iade etmek için otomobiline çarpan şahsı aramaya koyuldu. Adını ve soyadını bile bilmediği o gizemli kişiyi arayan Barutçu, " Gelsin beni bulsun" ifadelerini kullandı.

İHA

18.07.2022, 15:05 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 15:40

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir esnaf, yaşanan trafik kazası sonrası aracının hasar giderleri için kendisine verilen paradan arta kalan 350 TL'yi iade etmek için aracına otomobili ile çarpan vatandaşı arıyor.
Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs otomobili ile, bulvar üzerinde esnaflık yapan Ramazan Barutçu'nun yeni aldığı aracına çarptı.

Para vermek için yana döne onu arıyor: Gelsin beni bulsun!

Yaşanan kaza sonrası hasarın giderilmesi konusunda sanayiye giderek kendi aralarında 500 TL'de anlaşan ikili para alışverişinde bulunarak daha sonra bölgeden ayrıldı. Aracını yaptığı araştırmalar sonucunda 150 TL'ye yaptıran Barutçu daha sonra işi gereği memleketine gitti. Bir süre memleketinde kalan Barutçu, Aydın'a döner dönmez aldığı paranın geri kalanı olan 350 TL'yi iade etmek için aracına çarpan şahsı aramaya başladı. Şahıs ile yaptıkları sohbet sırasında sadece bir kamu kurumunda çalıştığını hatırladığını isim ve soy ismini unuttuğunu belirten Barutçu, "Kazayı yapan şahıs gelsin beni bulsun. Paranın kalan kısmını iade edeceğim" dedi.

Para vermek için yana döne onu arıyor: Gelsin beni bulsun!

VURUP GİDEBİLİRDİ
Şahsın yaşanan kaza sonucu kendi rızası ile aracındaki hasarı karşılamayı kabul ettiğini belirten Ramazan Barutçu, "Geçtiğimiz aylarda yeni araç almıştım. O gün de iş yerine aracımla geldim ve bulvar üzerine park ederek iş yerimi açtım. Gün içerisinde aracıma bir şey almak için gittim. O sırada bir beyefendi aracımın yanında durmuş ve sağını solunu inceliyordu. Biraz daha yaklaştığımda anladım ki kendi aracı ile benim aracımın köşesine sürtmüş herhangi başka bir şeyin olup olmadığına bakıyor. Vurup gidebilirdi ama sağ olsun vicdanlı biriymiş ki gitmemiş, o da aracın sahibini arıyormuş. Yanına gittiğimde aracı daha yeni aldığımı söyleyerek kazanın nasıl olduğunu sordum. O da anlattı ve kaza neticesinde oluşan hasarın ücretini karşılayacağını söyledi" diye konuştu.

Para vermek için yana döne onu arıyor: Gelsin beni bulsun!

O PARADA KUL HAKKI VAR
Yaşanan kazanın büyük bir kaza olmadığını ve sanayideki ustaların söylediklerine göre kendi aralarında ortalama bir ücrete anlaştıklarını kaydeden Barutçu, "Yaşanan kaza sonrası kendisi ile birlikte sanayiye gittik. Parçacılara sorduğumuzda ortalama bir fiyat çıktılar ve kendisi bana o fiyat dahilinde 500 TL takdim ederek gitti. Sonrasında içim rahat etmedi ve daha uygun bir şekilde nasıl yaptırabilirim diye araştırdım. Hasarımı daha uygun bir ücrete giderek 150 TL'ye yaptırdım. Ardından memleketim olan Malatya'ya gitmem gerekiyordu oraya gittim. Yaklaşık bir ay sonra geri geldim. Şimdi de o paranın geri kalan kısmı olan 350 TL'yi iade etmek istiyorum. Kendisini araştırdım ama bulamadım. Beyefendi bana bir kamu kurumunda çalıştığını söylemişti. Adını ve soyadını da unuttum. Buradan kendisine sesleniyorum. Gelsin beni bulsun, zaten geldiğinde ben de onu ve otomobilini tanırım. Verdiği parada kul hakkı var, parasının geri kalanını iade edeceğim" ifadelerini kullandı.

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