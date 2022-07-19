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Haberler Aydın Dilek Yarımadası'na ziyaretçi akını

Dilek Yarımadası'na ziyaretçi akını

Aydın'da büyüleyici güzellikteki "Mavi ile yeşilin buluştuğu yer" olarak bilinen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı bu bayram da ziyaretçilerin akınına uğradı.

AA

19.07.2022, 11:35

Dilek Yarımadası’na ziyaretçi akını

Kuşadası, Söke ve Didim sınırlarındaki milli park, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.Koylarda yüzen ziyaretçiler, milli parkta 33'ü endemik 804 bitki türünün yanı sıra deltayı yaşam alanı seçen, aralarında nesli tükenmekte olan tepeli pelikan ve flamingoların da yer aldığı 256 kuş türünü, 37 memeli ve 45 sürüngeni görme fırsatı buluyor. Misafirler, karadan geçişin olmadığı koylara ise tekne turlarıyla gidiyor. Milli Park, 9-17 Temmuz'daki Kurban Bayramı tatilini de oldukça yoğun geçirdi.

Tatil süresince 168 bin kişinin gezdiği ve yoğunluk nedeniyle öğleden sonraları araç girişlerine izin verilmeyen park, yılın ocak-haziran dönemini 367 bin ziyaretçiyle kapattı.Milli parktaki koyların güvenliği ise atlı jandarmalar tarafından sağlanıyor.

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, AA muhabirine, ilçeye tatil için gelen misafirlerin önemli bir kısmının milli parkı tercih ettiğini söyledi.

İlbahar, "Milli parkta, bayram zamanı uzun araç kuyrukları oluştu. Binlerce kişilik otopark alanı vardı. Onlar bile dolmuştu ve sonradan gelenler alınamadı. Milli park gerçekten dünyada sayılı bir yer. Doğayla mavinin birleştiği çok güzel bir alan. Koyların hepsi de birbirinden güzel. Pırıl pırıl denizi var." ifadelerini kullandı.

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