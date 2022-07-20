‘Ömür boyu hapisten çıkmasın’

AYDIN'DA boşandığı eşinin baltalı saldırısıyla parmakları kopan ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan İlke Kuleli (29), kendisine dehşeti yaşatan İsmail Demirci (35) ile olayın ardından davanın görüldüğü Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez yüz yüze geldi.

Demirci'nin tutukluluğunun devamına karar verilerek dava ileri bir tarihe ertelenirken, Yeni Asır'a konuşan genç kadın, "Bu canavarın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Eğer tahliye edilseydi bir sonraki adımı beni öldürmek olacaktı" dedi.

MARKETTE DEHŞET

İNCİRLİOVA'DA evli kaldığı 9 yıl boyunca sürekli şiddet gördüğü için eşinden boşanmak zorunda kalan 2 çocuk annesi İlke Kuleli, 30 Ocak 2022'de ilçede çalıştığı markette, dolmuş şoförlüğü yapan eski eşinin baltalı saldırısına uğramıştı.

Saldırının ardından İlke Kuleli'nin, sağ serçe parmağı tamamen kopmuş, sol elindeki kopan 5 parmağı ise kaldırıldığı hastanede dikilmişti. Ayrıca ölümden dönen genç kadının başına, aldığı balta darbelerinden dolayı 23 dikiş atılmıştı. Gözü dönmüş saldırgan, tutuklanmıştı. HAKİM, savunmasında eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Demirci'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. ■ KAZIM YÖRÜKCE